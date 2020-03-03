Ялтинский международный экономический форум отложен из-за угрозы распространения коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в Фейсбуке, что согласовал этот вопрос с правительством. Он назвал перенос форума исключительно профилактической мерой. Ранее премьер Михаил Мишустин сообщил, что будет перенесен инвестиционный форум в Сочи.

В эфире «Эха Москвы» спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подтвердил, что ведутся переговоры с зарубежными партнерами о переносе сроков совместных проектов из-за риска распространения коронавируса.