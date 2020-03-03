В Чите осудили старослужащего, который издевался над другими солдатами в части, где служил Рамиль Шамсутдинов

Ранее тот расстрелял восьмерых человек.

Читинский гарнизонный военный суд признал, что Руслан Мухатов неоднократно нарушал правила уставных взаимоотношений. Он получил штраф в тридцать тысяч рублей и два года лишения свободы условно, — сообщает газета «Коммерсант».

Сам осужденный просил назначить ему именно такое наказание, которое не связано с лишением свободы. Он говорил, что уже раскаялся в содеянном, ранее к ответственности не привлекался, а на свободе у него родители-пенсионеры, за которыми некому ухаживать, — пишет издание. Также суд учел, что солдат признал вину и возместил моральным вред потерпевшим, отдав им по пятьсот рублей.

Обвинение, в свою очередь, просило для него два года реального срока. По версии следствия, Мухатов причастен как минимум к двум эпизодам избиений сослуживцев. Один произошел в спортзале, когда он заставлял их выполнять упражнения, не предусмотренные уставом, и бил, если они не справлялись. А второй непосредственно с Рамилем Шамсутдиновым. Старослужащий издевался над ним после того, как тот вышел покурить в неположенное время. На суде Мухатов объяснял своё поведение тем, что солдаты должны помогать офицерам наводить порядок в части.

Сам Рамиль Шамсутдинов сейчас содержится в СИЗО. Ему грозит пожизненное заключение за убийство восьмерых сослуживцев. Он объяснял свои действия тем, что они над ним издевались и грозились продолжить унижения.