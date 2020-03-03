На данный момент речи об отмене массовых мероприятий в столице в связи с коронавирусом не идет — Немерюк

Власти Москвы не планируют отменять массовые мероприятия в связи с коронавирусом, несмотря на выявленный единичный случай. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, отметив, что городские службы готовы в любой момент реагировать «на разные сценарии развития событий».

«На данный момент никакой речи не идет об отмене мероприятий или каких-то других ограничительных мерах. В интернете сейчас ходит много разной информации о том, будут или не будут закрываться какие-то мероприятия. Но это пока не соответствует действительности. Вся информация была вчера в твите мэра Москвы. Пока никаких дополнительных ограничений нет», — сказал он.

По его словам, «сейчас разрабатывается план реагирования городских служб на разные сценарии развития событий». «В наши обязанности входит быть всегда готовыми действовать в любой ситуации. Самое главное — это обеспечить безопасность москвичей и гостей столицы», — отметил глава департамента.

А.Немерюк порекомендовал читать всю появляющуюся информацию на сайте mos.ru. «Здесь будет вся информация в ближайшее время дана, и в будущем будет обновляться для того, чтобы можно было следить за последними новостями. Там будет актуализироваться информация», — отметил он.

По его словам, власти Москвы ведут наблюдение за всеми прибывающими из Китая, как китайскими туристами, так и гражданами других стран, которые отдыхали в КНР, а также продолжаются ежедневные обходы мест массового проживания граждан Китая.

«На сайте мэра была подтверждена информация о том, что был первый случай заражения вирусом. Наши медицинские посты продолжают работать во всех аэропортах авиационного угла. В городских стационарах подготовлены дополнительные места для пациентов, у которых будет подозрения на коронавирус. И в детских садах и школах проводится ежедневное измерение температуры детей.

На московском метрополитене будет выборочное измерение температуры пассажиров. Роспотребнадзор дал свои рекомендации для предприятий.

Сейчас разрабатывается план реагирования городских служб на разные сценарии развития событий», — добавил А.Немерюк.