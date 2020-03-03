Врачи обнаружили опухоль у бывшего командующего армии сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение в Гааге. По словам адвокатов, это не онкология, но их подзащитному нужна срочная операция. За время заключения Младич перенес в тюрьме три инсульта и инфаркт. Родственники утверждают, что он не получает в тюрьме необходимую медицинскую помощь.
2020-03-03T12:33:00+03:00
2020-03-03T12:33:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2598534-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:33, 03 марта 2020
Загрузка комментариев...