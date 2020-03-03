Задержанные ФСБ саратовские подростки отрицают, что готовили нападение на школу

Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

«Пацаны с почти лысыми головами на тонких шеях», — так описала двух подозреваемых региональный уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя после посещения СИЗО, где школьников продержат два месяца. Говорят, что действительно смотрели фильмы про колумбайн, любили оружие и хотели стать военными. Женя сказал, что к людям относится хорошо. Игорь считает, что люди врут, и он не верит никому. Но теперь оба не понимают, как могли заявить о готовности стрелять по ученикам своей школы.

Представитель саратовской общественно-наблюдательной комиссии Николай Скворцов рассказал со слов ребят, что при допросе их не били и не пытали. Но процесс затянулся на всю ночь, спать им давали только на стульях в кабинете следователя. Адвокатов подросткам до сих пор не предоставили.

26 февраля ФСБ сообщила о задержании в Саратове двух подростков, готовящих, по данным спецслужбы, нападение на свою школу. На распространенном видео они признаются, что планировали «из мести» расстрелять около 40 человек.