Экипаж самолета ведет его на посадку в случае поступления сигнала о «минировании» – эксперт

Два самолета сегодня вынуждены были прервать полет из-за сообщений о минировании. Все действия экипажа при поступлении сигнала о минировании направлены на сохранение жизни пассажиров, однако действия пилота являются тайной. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший командир самолета БОИНГ 767 «Аэрофлота», член комиссии при президенте РФ по вопросу развития авиации общего назначения России Юрий Выходцев.

Ранее сообщалось, что экстренные службы проверяют самолет рейса Новосибирск-Москва, севший в Перми из-за сигнала о «минировании». Сообщение о минировании экстренно севшего в Хабаровске самолета оказалось ложным.

По словам Ю.Выходцева, действия пилота самолета нельзя обсуждать публично, и это не должна комментироваться.

«Что должен делать пилот, это вообще не должны знать никто, тем более те, кто может потенциально захватить самолет. При появлении сигнала есть специальные процедуры. Они непубличные. Они очень длинные. И в этом случае нельзя говорить о действиях экипажа публично. Экипаж в этих случаях нацелен на то, чтобы сохранить жизнь пассажирам в первую очередь. Если угроза существует, то действительно нужно в ближайший аэропорт посадить самолет. Другого варианта находиться в воздухе с такой информацией нет смысла. И экипаж будет действовать по инструкции, которая прописана, и которая не разглашается», — рассказал эксперт.

Ю.Выходцев также добавил, что о произошедшем экипажу необходимо оповестить специальные службы.