Об этом сообщил посол в Москве. Он дал понять, что этот вопрос уже обсуждался с представителями правительства. Накануне западные СМИ утверждали, что Лондон, Берлин и Париж предложили предоставить Тегерану 5 миллионов евро.
По данным на сегодняшний день, в Иране более полутора тысяч человек инфицированы коронавирусом. Скончались 66.
Иран попросил у России предоставить гуманитарную помощь из-за вспышки коронавируса в стране
Об этом сообщил посол в Москве. Он дал понять, что этот вопрос уже обсуждался с представителями правительства. Накануне западные СМИ утверждали, что Лондон, Берлин и Париж предложили предоставить Тегерану 5 миллионов евро.