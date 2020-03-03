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12:03, 03 марта 2020

Иран попросил у России предоставить гуманитарную помощь из-за вспышки коронавируса в стране

Об этом сообщил посол в Москве. Он дал понять, что этот вопрос уже обсуждался с представителями правительства. Накануне западные СМИ утверждали, что Лондон, Берлин и Париж предложили предоставить Тегерану 5 миллионов евро.
По данным на сегодняшний день, в Иране более полутора тысяч человек инфицированы коронавирусом. Скончались 66.



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