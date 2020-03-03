Иран попросил у России предоставить гуманитарную помощь из-за вспышки коронавируса в стране

Об этом сообщил посол в Москве. Он дал понять, что этот вопрос уже обсуждался с представителями правительства. Накануне западные СМИ утверждали, что Лондон, Берлин и Париж предложили предоставить Тегерану 5 миллионов евро.

По данным на сегодняшний день, в Иране более полутора тысяч человек инфицированы коронавирусом. Скончались 66.