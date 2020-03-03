В Москве более двадцати первоклассников получили ожоги глаз от кварцевой лампы

Эту информацию изучают в Следственном комитете.

В школе номер 1415, которая находится в Останкинском районе, учительница первого класса использовала облучатель открытого типа для обеззараживания воздуха. По правилам безопасности, она должна была выключить прибор, когда ученики вернулись в помещение, но этого сделано не было, и он проработал весь день. В итоге семьи двадцати пяти первоклассников обратились в больницу с жалобами на боль в глазах, и у детей диагностировали термические ожоги роговицы глаз, — сообщают в Следственном Комитете.

Сайт РБК в свою очередь пишет, что после обследования детей отпустили домой, а четверо из них уже вернулись к занятиям. В Департаменте образования сказали изданию, что использование облучателя открытого типа – это прямое нарушение приказа ведомства. Там пообещали, что учительница, о которой идёт речь, будет уволена, а с остальными преподавателями проведут дополнительный инструктаж по безопасности.

Похожий случай произошел в минувшую пятницу в Хакасии. Там в одной из школ Абакана пострадали десять детей. По факту произошедшего местный следственный комитет также проводит проверку.