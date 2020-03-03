Два самолета экстренно приземлились в российских аэропортах из-за сообщений о минировании

Специалисты пока не обнаружили никаких угроз.

Сразу два самолета, направлявшихся из регионов в Москву, вынуждены были прервать полеты из-за сообщений о минировании. Принадлежащий «Аэрофлоту» Airbus A330, вылетевший из Владивостока сегодня утром, спустя час после взлета подал сигнал общей тревоги, развернулся над Хабаровским краем и приземлился в хабаровском аэропорту. То же самое произошло и с рейсом авиакомпании S7 из Новосибирска – самолет со 113 пассажирами на борту сел в Перми, передает ТАСС.

В обоих случаях сообщения о минировании были анонимными. Борт, летевший из Владивостока, специалисты уже проверили и не обнаружили ничего подозрительного. Самолет из Новосибирска отогнали на отдельную стоянку, сейчас его досматривают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Пассажиров эвакуировали. После проверки рейс будет продолжен.

Еще один самолет, вылетевший из Москвы в Цюрих сегодня утром, вернулся и сел в Шереметьево из-за технических проблем. По данным «Интерфакса», причиной стал отказ управления закрылками.