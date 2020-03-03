Тверской суд Москвы 4 марта начнет рассматривать дело о неудалении фильма ФБК «Он вам не Димон»

Тверской суд Москвы 4 марта начнет рассматривать дело о неисполнении решения суда директором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иваном Ждановым, касающегося неудаления фильма «Он вам не Димон». Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Завтра начнется рассмотрение по существу. Мировой судья Тверского района будет рассматривать дело против меня по статье 315 за неудаление фильма «Он вам не Димон»», — рассказал И.Жданов.

По словам директора ФБК, дело является политическим. «Я как директор ФБК, даже если бы хотел, но не могу удалить фильм с ютуб-канала Алексея Навального. Дело чисто политическое. Кроме того, все обстоятельства, которые мы рассказали в фильме «Он вам не Димон» — они правдивы. Они подтверждаются и журналистскими расследованиями, и тем, что произошло после того, как фильм был выпущен. Это дело против правдивой и честной информации, и это преследование за то, что фильм не удаляется из ютуб-канала. Никаких других подтекстов и смыслов у этого дела нет», — отметил он.

За неудаление фильма, добавил И.Жданов, по 315 статья УК РФ грозит лишение свободы до 2-х лет. «Мы готовы к любому развитию событий»,— сказал он.