Центральный дом журналиста в центре Москвы на 2 года закроют на реставрацию

Об этом сообщил ТАСС глава Союза журналистов Владимир Соловьев. Еще два года назад мэрия выделила грант в 300 миллионов рублей на ремонт здания на Никитском бульваре. Домжур планируют превратить в многофункциональный мультимедийный центр. Помимо просторного пресс-центра там будут кинотеатр и клуб иностранных журналистов.