Центральный дом журналиста в центре Москвы на 2 года закроют на реставрацию

Об этом сообщил ТАСС глава Союза журналистов Владимир Соловьев. Еще два года назад мэрия выделила грант в 300 миллионов рублей на ремонт здания на Никитском бульваре. Домжур планируют превратить в многофункциональный мультимедийный центр. Помимо просторного пресс-центра там будут кинотеатр и клуб иностранных журналистов.
2020-03-03T11:32:00+03:00
2020-03-03T11:32:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2598498-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:32, 03 марта 2020
Загрузка комментариев...