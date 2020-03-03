Инфицированный коронавирусом россиянин Давид Бероев чувствует себя хорошо

Никаких симптомов у него нет уже в течение 5-ти дней. Об этом он сам написал в Инстаграме. По его данным, результаты тестов, которые были отправлены в Новосибирск, до сих пор не пришли. Бероев разместил фотографию своей руки, на сгибе которой виден большой синяк – результат многочисленных анализов.

Ранее власти сообщили, что вместе с Бероевым были госпитализированы еще 13 пассажиров рейса, на котором он прибыл из Италии, а также 11 человек из его окружения.