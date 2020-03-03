Серию обысков у футбольных болельщиков проводят следователи после драки на станции метро Маяковская в Москве

Которая произошла в субботу перед матчем столичных команд Динамо и Спартак.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах столицы, дело возбуждено по статье хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору. 29 февраля перед матчем футбольных команд Динамо и Спартак произошел ряд инцидентов с участием болельщиков. Наиболее серьезные стычки фанатов были зафиксированы на платформе станции метро Маяковская, в троллейбусе на Ленинградском проспекте, и непосредственно возле динамовского стадиона. После драки были задержаны три человека. Сейчас по делу идет серия обысков у фанатов ЦСКА, Спартака и Динамо по адресам их проживания в Москве и Подмосковье

Матч Чемпионата России между Динамо и Спартаком завершился победой красно-белых со счетом 2-0.