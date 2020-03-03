Двое подростков, арестованных по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают обвинения

Об этом в Фейсбуке написала региональный уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя. Она побывала в СИЗО, где содержатся мальчики. Они утверждают, что не собирались никого убивать, при этом признали, что смотрели фильм про «Колумбайн» и любят оружие. В ОНК Саратова также утверждают, что подростки отказываются от показаний. Их допрашивали всю ночь. В итоге появилось видео, которое распространили спецслужбы.