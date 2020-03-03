Посадка прошла штатно. Как сообщил агентству РИА Новости представитель экстренных служб, на борту сработал датчик отказа управления закрылками. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.
Между тем, в Перми и Хабаровске сегодня экстренно сели два пассажирских самолета из-за анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. Они выполняли рейсы в Новосибирск и Владивосток из Москвы. Сейчас проводится проверка.
Пассажирский «Boeing», выполнявший рейс из Москвы в Цюрих, вернулся в «Шереметьево»
Посадка прошла штатно. Как сообщил агентству РИА Новости представитель экстренных служб, на борту сработал датчик отказа управления закрылками. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.