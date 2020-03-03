Уже три самолета за сегодняшний день были вынуждены изменить маршрут из-за подозрений на чрезвычайное происшествие

Только что стало известно, что лайнер, выполнявший рейс из «Шереметьево» в Цюрих, возвращается в аэропорт.

Ранее пассажирский самолет был вынужден произвести экстренную посадку в Перми из-за сообщения о якобы заложенной на борту бомбе. Борт авиакомпании S7 выполнял рейс из Новосибирска в Москву. Вынужденную посадку произвел и самолет «Аэрофлота» Москва – Владивосток. Он сел в Хабаровске. Во всех случаях на борту находятся сотни пассажиров. Комментариев компетентных органов пока не последовало.