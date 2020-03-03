Партия «Ликуд» лидирует на парламентских выборах в Израиле

Ее лидер Биньямина Нетаньяху может в рекордный пятый срок занять кресло премьер-министра и наконец-то сформировать правительство.

Это уже третьи менее чем за год выборы в Израиле. По итогам двух предыдущих ни один из лидеров двух ведущих партий не смог сформировать кабинет министров. Сейчас, согласно первым данным Центризбиркома страны, «Ликуд» заручился поддержкой почти 31% избирателей, оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» набирает около 24%. По прогнозам, блок Нетаньяху может получить в Кнессете 59-60 кресел из 120. Т.е. не хватает 1-2 мест для формирования коалиционного правительства. Израильские СМИ отмечают, что Нетаньяху, скорее всего, без проблем найдет необходимую дополнительную поддержку у «перебежчиков» из других партий. Выступая перед сторонниками и. о. премьера назвал результаты выборов «великой победой правого лагеря во главе с «Ликуд»» и сообщил о договоренности с лидерами правых и религиозных партий встретиться сегодня для формирования стабильного и сильного правительства.

Напомним, что через две недели Нетаньяху предстоит разбирательство в суде по делу в коррупции. Впрочем, он сам все обвинения отвергает, называя их политической «охотой на ведьм».