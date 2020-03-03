Комиссия ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии

В результате авианалетов, по некоторым данным, погибли десятки мирных жителей.

Международная независимая следственная комиссия по Сирии при ООН в своем докладе изучила действия сирийских и российских военных с прошлого лета до начала этого года. По ее данным, в результате бомбежек и наступательных операций есть жертвы и раненные среди мирного населения, пострадала также городская инфраструктура.

Эксперты приводят в пример два случая — налет на рынок в городе Маарет-эн-Нууман и нападение на лагерь переселенцев близ города Хаас. Российская авиация оба раза направляла удары не на конкретные военные объекты, что равноценно военному преступлению, так как наносились слепые удары по зонам, населенным гражданскими лицами.

Выводы основанной еще в 2011 году комиссии основаны, в том числе на показаниях свидетелей, видеоматериалах, отчетах по наблюдениям с воздуха и материалах систем раннего оповещения.

Реакции Москвы на доклад пока не было.