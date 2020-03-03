Графики, связанные с культурными мероприятиями, передвинуты на конец мая из-за коронавируса — Швыдкой

Россия ведет переговоры с зарубежными партнерами о переносе сроков совместных крупных культурных проектов из-за риска распространения коронавируса. Все мероприятия сдвинуты на конец мая. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Действительно все графики мероприятий, связанные с культурой, которые были намечены на февраль-март-апрель, они подвинулись. И, в частности, сегодня мы говорим о том, что перекрестный год с Республикой Корея («Год дружественных обменов»), связанный с 30-летием с установлением дипломатических отношений, мы будем проводить приблизительно в конце мая. Так мы договорились, потому что ясно совершенно, что коронавирус при всей своей жестокости, он отступает в теплое время года, когда температура на улице приближается к 20 градусам», — сказал он.

Так, гастроли в Китае Московского театра мюзикла, художественным руководителем которого является М.Швыдкой, планировались на будущее лето, но перенесены на неопределенный срок.

Вспышка вызванного коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря в самом густонаселенном городе Центрального Китая — Ухане.