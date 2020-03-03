Apple согласилась выплатить владельцам iPhone до $500 млн, чтобы урегулировать иск о замедлении работы старых моделей

Компания Apple согласилась выплатить владельцам iPhone до $500 млн, чтобы урегулировать иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов. Истцы считают, что корпорация таким образом пытается побудить пользователей покупать новые гаджеты.

Несколько лет назад владельцы iPhonов 6-й и 7-й модели заметили, что их гаджеты стали хуже работать после обновления программного обеспечения. Пользователи решили, что смартфоны нуждаются в замене батареи, либо покупали новые модели. В декабре 2017 года Apple призналась, что умышленно замедляла работу старых моделей iPhone. Специальный код для этого встраивался в обновления операционной системы iOS. Корпорация извинилась и пояснила, что это было сделано для того, чтобы компенсировать износ батареи. Однако пользователи обвинили компанию в обмане и попытках вынудить потребителей покупать новые модели взамен устаревающих. Сразу в нескольких американских штатах в адрес корпорации были поданы судебные иски.

В рамках соглашения Apple намерена заплатить по $25 компенсации каждому владельцу смартфона, причем эта сумма может быть скорректирована, отмечает Reuters.