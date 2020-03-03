Российские больницы в скором времени могут поделить на несколько уровней, как и гостиницы

С инициативой выступает Минздрав.

Чем больше звезд, тем выше качество обслуживания и оснащенности. Перенести «отельный принцип» на сферу здравоохранения в министерстве решили ради развития конкуренции между учреждениями. Уровней будет не пять, как в случае с гостиницами, а всего три.

Рейтинг будет выставлять специальная комиссия. В каждом регионе она будет своя. Переаттестация больниц и клиник будет проводиться раз в три года.

Соответствие определенному уровню будет подтверждаться специальным знаком, пишет сегодня «Российская газета». Внешний вид уже разработан. Знаки повесят перед входом в клинику. Он включает себя конкретный уровень, название и номер учреждения и код для считывания с мобильных устройств.

Система рейтингов позволит совершенствовать оказание медпомощи и сократит время для ее получения.

Предложение Минздрава вынесено на общественное обсуждение.