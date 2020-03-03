Прокуратура запросила два года поселения для Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над рядовым Шамсутдиновым

Прокуратура запросила два года поселения для Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье.

Сегодня прошли прения сторон. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Как сказал «Интерфаксу» адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев, их позиция была изначально — полгода в дисциплинарной части. Однако Мухатов закончил службу в армии и подлежит увольнению, поэтому защите Шамсутдинова пришлось поддержать позицию гособвинения.

Дело о «дедовщине» в войсковой части поселка Горный было возбуждено в декабре прошлого года спустя пару месяцев после того, как солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Тогда 8 человек погибли, двое были ранены. По версии обвинения, один из выживших — Мухатов по приказу сержанта заставлял призывников по несколько часов выполнять физические упражнения, а также бил их кулаком в боксерской перчатке. Сам Мухатов полностью признал вину и сказал, что раскаивается.

По делу о «дедовщине» потерпевшими проходят несколько человек, в том числе Шамсутдинов. Одновременно он арестован в качестве обвиняемого по делу об убийстве.