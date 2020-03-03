Британский королевский монетный двор представил набор золотых монет, в который входит самая дорогая и крупная монета

Королевский монетный двор Великобритании представил набор золотых монет, в который входит самая дорогая и крупная монета в его истории. Она весит 7 килограммов, имеет диаметр 185 миллиметров и посвящена Джеймсу Бонду. На монете изображены автомобиль агента 007 «Астон Мартин» и его пистолет.
2020-03-03T09:33:00+03:00
2020-03-03T09:34:11+03:00
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09:33, 03 марта 2020
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