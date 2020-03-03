Apple согласилась выплатить владельцам iPhone до $500 млн, чтобы урегулировать иск о замедлении работы старых моделей

Компания Apple согласилась выплатить владельцам iPhone до 500 миллионов долларов, чтобы урегулировать иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов. Истцы утверждают, что их гаджеты стали работать хуже после обновления программного обеспечения. Они уверены, что корпорация таким образом пытается побудить пользователей покупать новые iPhone. В Apple признали наличие проблемы.