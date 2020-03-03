ГД сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект о проверке на полиграфе кандидатов на поступление в Росгвардию

Госдума сегодня рассмотрит во втором, основном чтении законопроект о проверке на полиграфе кандидатов на поступление в Росгвардию. Он предполагает, что регулярную проверку на детекторе лжи будут проходить также действующие сотрудники ведомства. Аналогичные нормы уже действуют в других российских спецслужбах, в частности, в ФСБ.
2020-03-03T09:32:00+03:00
2020-03-03T09:32:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 03 марта 2020
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