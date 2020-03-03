Великобритания и Евросоюз продолжат сегодня переговоры о жизни после Брекзита

Они должны затронуть ряд торговых отношений.

Предполагается, что сегодня начинается вторая большая фаза переговоров, которая должна закончиться за десять месяцев. В Великобритании настаивают, что если все необходимые контракты не будут заключены в этот срок, то стране придётся каким-то образом существовать без них. При этом, договориться стоит об отношениях в самых разных сферах. Тут и доступ к морским водам, и рыбная ловля, и партнёрство в областях госзакупок, транспорта, цифровой торговли и многих других.

В ЕС в свою очередь рассказывали, что будут добиваться создания зоны свободной торговли с островом, которая не будет подразумевать ни особых квот, ни таможенных тарифов. По задумке дипломатов в итоге необходимо будет обеспечить равные возможности для работы предпринимателей как из Евросоюза, так и из Великобритании.

Великобритания находилась в составе Евросоюза в течение сорока семи лет. По оценке агентства Bloomberg к концу года решение о выходе из объединения к концу года будет стоить стране примерно двести миллиардов фунтов стерлингов.