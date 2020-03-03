Госдепартамент США объявил о резком сокращении числа сотрудников китайских СМИ, которым разрешено работать в США

Госдепартамент США объявил о резком сокращении числа сотрудников китайских государственных СМИ, которым разрешено работать на территории Соединенных Штатов. По словам госсекретаря Майка Помпео, это ответ на преследование и запугивание работников американских СМИ в КНР.

В феврале Пекин аннулировал аккредитацию трех корреспондентов газеты «Уолл-Стрит Джорнел». Властям Китая не понравилась публикация, в которой содержалась критика мер по сдерживанию коронавируса.