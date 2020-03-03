В США сегодня проходит самое массовое голосование на демократических праймериз — так называемый СуперВторник, когда одновременно голосуют 14 штатов. И за последние два дня президентская гонка у демократов существенно поменялась.

За дня дня до СуперВторника о выходе из президентской гонки неожиданно объявил 38-летний Пит Бутитджедж — демократическая сенсация, кандидат, выигравший праймериз в Айове и Нью-Хемпшире, первый в истории США открытый гей-кандидат в президенты. Бутиджедж показал слабый результат в Неваде и Южной Каролине и решил сняться с выборов и поддержать бывшего вице-президента Джо Байдена. То же самое сделала и сенатор Эми Клобучар. Теперь Байден, потерявший лидерство в гонке и уступивший его ультралевому сенатору социалисту Берни Сандерсу, получил огромную поддержку — особенно, на фоне его триумфа на праймериз в Южной Каролине в минувшую субботу.

Демократы, которых в этот раз в гонке было как никогда много, решили консолидироваться вокруг единого умеренного кандидата, чтобы не допустить номинацию Сандерса — который если станет единым кандидатом от Демпартии, скорее всего, проиграет президенту Дональду Трампу. По крайней мере, так считает сам Трамп, который призвал своих сторонниках на открытых праймериз — там где не нужна предварительная партийная регистрация, голосовать именно за сенатора-социалиста. На СуперВторнике разыгрывается около трети всех делегатов, которые будут выбирать единого кандидата на демократической конвенции. Голосуют сегодня, среди прочих, самые большие штаты Калифорния и Техас.

Сегодня в бюллетенях впервые появится имя бывшего мэра Нью-Йорка, миллиардера Майкла Блумберга, который вступил в гонку прошлой осенью — позже всех, и пообещал потратить столько своих личных денег на избирательную кампанию, сколько понадобиться, чтобы не допустить переизбрания Трампа.