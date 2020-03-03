Партия Биньямина Нетаньяху «Ликуд» лидирует на выборах в Израиле

Пока подсчитано чуть более 10% голосов. Нетаньяху ранее говорил, что планирует создать сильное правительство. Местная пресса отмечает, что вероятнее всего, ему удастся убедить кого-нибудь из оппонентов присоединиться к его блоку.

Выборы в парламент Израиля проводились в третий раз за последний год. До этого сформировать коалицию большинства не удавалось.