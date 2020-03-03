Еще один фигурант «московского дела» попытается сегодня получить компенсацию за незаконное преследование

Сергей Абаничев требует от государства полмиллиона рублей за месяц в изоляторе. Его задержали в начале августа через несколько после протестной акции в Москве по делу об участии в массовых беспорядках. Следствие посчитало, что молодой человек бросил в полицейского банку. Сам фигурант говорил, что в руках у него был бумажный стаканчик и бросил его не в стражей порядка, а на асфальт.

От претензий к Абаничеву и еще нескольким обвиняемым по этой же статье СК отказался в сентябре. Бывшие фигуранты обратились в суд с требованием компенсаций за незаконное преследование. Волонтеру Любови Соболь Алексею Миняйло присудили 150 тысяч, хотя он просил в 10 раз больше. Студенту Даниилу Конону Тверской суд в понедельник назначил еще меньшую компенсацию – всего 100 тысяч рублей. Он намерен обжаловать это решение.

Фигурантам «московского дела», которых судили за применения насилия против полицейских и росгвардейцев, ранее назначили условные сроки или приговорили к тюремным срокам.