Прокуратура запросила два года колонии-поселения для Руслана Мухатова, которого обвиняют в неуставных отношениях в в/ч

Прокуратура запросила два года колонии-поселения для Руслана Мухатова, которого обвиняют в неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье. Сам он признал вину и сказал, что раскаялся. В этой части рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев и ранил еще двух. Он утверждает, что пошел на преступление из-за унижений и издевательств.