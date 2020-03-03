Прокуратура запросила два года колонии-поселения для Руслана Мухатова, которого обвиняют в неуставных отношениях в в/ч

Прокуратура запросила два года колонии-поселения для Руслана Мухатова, которого обвиняют в неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье. Сам он признал вину и сказал, что раскаялся. В этой части рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев и ранил еще двух. Он утверждает, что пошел на преступление из-за унижений и издевательств.
2020-03-03T09:02:00+03:00
2020-03-03T09:02:43+03:00
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09:02, 03 марта 2020
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