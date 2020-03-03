Комиссия ООН обвинила Россию в причастности к военным преступлениям в Сирии

Речь идет об авианалетах, в результате которых погибли мирные жители.

Международная независимая следственная комиссия по Сирии, работающая под эгидой ООН, накануне представила доклад о военных действиях, которые велись на территории страны за период с июля по январь. Согласно этим данным, в тот период число военных преступлений продолжило расти, и к некоторым из них причастны как сирийские правительственные силы и российская авиация. О содержании доклада пишет Deutsche Welle.



В частности, в документе говорится о налетах на рынок в городе Маарет-эн-Нууман 22 июля прошлого года, в результате которых погибли как минимум 60 мирных жителей. Другое нападение произошло 16 августа рядом с городом Хаас – тогда атаке подвергся лагерь для перемещенных мирных жителей. За всеми налетами стоят российские ВВС, причем, как утверждается в докладе, речь идет о слепых ударах по зонам, населенным гражданскими лицами, что приравнивается к военному преступлению.

Также, по данным экспертов ООН, в результате наступления сирийской армии в провинции Идлиб около 950 тысяч мирных жителей стали беженцами.