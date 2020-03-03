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08:31, 03 марта 2020

Сегодня спортивный арбитраж в Лозанне начнет рассмотрение дел российских прыгунов в высоту Ухова и Школиной

Сегодня спортивный арбитраж в Лозанне начнет рассмотрение дел российских прыгунов в высоту Ивана Ухова и Светланы Школиной, которые дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Независимая комиссия ВАДА наказала 12 российских легкоатлетов. В их числе оказались Ухов и Школина. Дело решили не объединять в одном заседании и рассмотрят по отдельности. По словам экспертов, случаи можно разделить на несколько групп. У кого-то это подозрения в подмене проб на допинг, у кого-то данные в системе АДАМС не соответствуют содержанию проб. У Ухова и Школиной в порядке и документация и чистота отобранных материалов. Допинга в их анализах не обнаружено, однако они были дисквалифицированы на 4 года только на основании показаний Григория Родченкова. Представленные им записи и таблицы и стали основанием для комиссии, чтобы посчитать наших легкоатлетов виновными. Напомним, что КАС в начале 2018 года оправдал 28 наших спортсменов, которые оказались в сходной ситуации.

В случае благополучного исхода разбирательства Иван Ухов сохранит золотую медаль лондонской Олимпиады, а Светлана Школина – бронзовую.



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