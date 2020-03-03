The Guardian: Россия причастна к воздушным ударам в Сирии, в результате которых погибло несколько десятков жителей

Россия причастна к воздушным ударам в Сирии, в результате которых погибло несколько десятков жителей. Об этом сообщает газета The Guardian, ссылаясь на независимую комиссию ООН, которая расследует данные о потенциальных военных преступлениях. Речь, в частности, идет о событиях минувшего лета. Были совершены налеты на рынок в городе Мааррат-эн-Нууман. В результате погибли более 60-ти человек. В докладе отмечается, что российские ВКС не преследовали конкретные военные цели, что представляет собой военное преступление.