Российская группа Little Big будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение»

Он пройдет в мае в Роттердаме, Нидерланды. Команда планирует представить там композицию с «бразильским оттенком», сказал агентству ТАСС лидер коллектива Илья Прусикин. Согласно жеребьевке, российские участники выступят в первой части первого полуфинала 12 мая. Little Big известна в России и за рубежом благодаря композиции Skibidi.

Клип на эту песню набрал в интернете уже более 350 млн. просмотров.

В прошлом году участник «Евровидения» из России Сергей Лазарев занял третье место с композицией Scream.