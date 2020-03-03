В Великобритании выпустили самую дорогую и самую крупную золотую монету. Она весит семь килограммов, и стоит 7 тысяч фунтов. Монета входит в набор, который посвящен выходу на экраны нового фильма про Джеймса Бонда – «Не время умирать». На ней изображен автомобиль Бонда — Aston Martin DB5.
2020-03-03T07:33:00+03:00
2020-03-03T07:35:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2598324-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:33, 03 марта 2020
Загрузка комментариев...