В Великобритании выпустили самую дорогую и самую крупную золотую монету. Она весит семь килограммов, и стоит 7 тысяч фунтов. Монета входит в набор, который посвящен выходу на экраны нового фильма про Джеймса Бонда – «Не время умирать». На ней изображен автомобиль Бонда — Aston Martin DB5.