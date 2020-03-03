Бывший участник предвыборной гонки в США Пит Буттиджич объявил, что поддерживает однопартийца Джо Байдена

Он призвал своих сторонников отдать голоса за бывшего вице-президента США. Накануне Буттиджич, который занимал третье место по числу делегатов партийного съезда, где будет выбран кандидат от демократов, объявил, что прекращает борьбу. Также о завершении своей кампании объявила сенатор от Миннесоты Эми Клобушар. По сведениям газеты The New York Times, она также поддержит Байдена. Сегодня в 14 штатах у демократов пройдут первичные выборы. Решится судьба трети мандатов делегатов партийного съезда.
2020-03-03T07:31:00+03:00
2020-03-03T07:35:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:31, 03 марта 2020
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