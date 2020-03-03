Браком, согласно поправкам в российскую Конституцию, предлагают называть союз мужчины и женщины

Об этом говорится в предложениях ко второму чтению законопроекта об изменениях основного закона, которые внес накануне президент Владимир Путин. В понедельник Госдума завершила сбор поправок. Само чтение состоится в следующий вторник. В президентских поправках дети названы важнейшим достоянием Российской Федерации. Государство создает условия для воспитания патриотизма, гражданственности и уважения к старшим, духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития.

Предложенные Владимиром Путиным поправки в идеалам большинства, которое пойдет за них голосовать. Такое мнение «Эху» высказал политолог Глеб Павловский.

Эти поправки также являются камуфляжем для более существенных изменений в основном законе страны, — считает Глеб Павловский.