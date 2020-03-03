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07:04, 03 марта 2020

Первичные выборы Демократической партии США пройдут сегодня сразу в 14 штатах

В т.н. Супервторник решится судьба трети мандатов делегатов на партийный съезд. Именно им предстоит летом решить, кто из претендентов станет кандидатом на президентских выборах и будет соперничать с президентом США республиканцем Дональдом Трампом. Сейчас по количеству делегатов лидирует сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, их у него уже 60. На втором месте идет бывший вице-президент Джо Байден, у которого 53 делегата.
Голоса всех американцев необходимы для того, чтобы Дональда Трампа сменил новый лидер, говорил ранее Байден.

За последние сутки из гонки выбыли сразу два участника, бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар.



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