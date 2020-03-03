Премьер Греции и руководство Евросоюза в полном составе сегодня посетят район границы с Турцией и оценят ситуацию с нелегальными мигрантами. Афины несколько дней препятствуют их незаконному проникновению в страну и говорят об угрозе национальной безопасности.

Греция по максимуму усилила охрану границы с Турцией. Военные и полиция пытаются не пропустить тысячи нелегальных мигрантов, которые атакуют границу. Они забрасывают камнями силовиков, те в ответ применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомёты. Ситуация накаляется, к границе прибывает всё больше нелегалов и беженцев. Они с помощью турецких военных проделывают бреши в высоком металлическом заборе или пытаются форсировать реку Марица. В Афинах говорят о попытках прорыва более десяти тысяч мигрантов. Задержали около 80ти человек, суды приговорили их к нескольким годам тюремного заключения. Почти тысяча человек на лодках приплыла на греческие острова, включая Лесбос, сообщила береговая охрана Греции. Премьер страны Кириакос Мицотакис сегодня приедет в область Эврос на греко-турецкой границе. Вместе с ним будут главы руководящих органов Евросоюза: в том числе председатель Европарламента Давид Сассоли и Евросовета Шарль Мишель.

Турецкие СМИ накануне сообщили о гибели ребёнка, который вместе с группой мигрантов пытался добраться до греческого острова Лесбос. Лодка, в которой было почти 50 человек, перевернулась, в больницу доставили двух детей, одного медики спасти не смогли.