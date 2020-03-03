Прокуратура сегодня попросит наказание для фигурантов дела «Нового величия»

Молодых людей обвиняют в создании экстремистского сообщества.

282 статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде тюремного срока вплоть до 10 лет для организаторов экстремистской группы и до 8 лет для рядовых участников сообщества. Впрочем, возможны и другие санкции, например, крупный денежный штраф. О степени доказанности вины и соразмерном наказании для фигурантов прокуроры попросят в ходе прений в Люблинском суде. Их ранее пришлось перенести из-за болезни судьи Александра Маслова.

Защита в свою очередь на этой стадии сможет вновь пересказать свои доводы, после чего подсудимым дадут право выступить с последним словом, после которого судья удалится в совещательную комнату для написания приговора.

Ни один из фигурантов в этом процессе своей вины не признает. По их словам, они стали жертвой провокации силовиков. К ним в доверие втерся некий Руслан Д., который выступал ключевым свидетелем обвинений.

Двое обвиняемых ранее признали вину, заключили сделку со следствием и получили условный срок. Один из них Павел Ребровский позже заявил, что признательные показания дал в результате угроз. Его судят заново.