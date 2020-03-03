Специальная комиссия должна проверить сегодня участок в Москве, где обнаружили превышение радиации. Это пешеходная дорожка у станции «Ростокино» Ярославского направления МЖД. Как пишет интернет-издание «Открытые медиа», в состав комиссии, которая будет проверять уровень радиации у плитки, которой вымостили дорожку, войдут в том числе представители РЖД. Сообщается, что подрядчик планирует заменить эту плитку.
2020-03-03T06:17:00+03:00
2020-03-03T06:22:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:17, 03 марта 2020
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