Специальная комиссия должна проверить сегодня участок в Москве, где обнаружили превышение радиации. Это пешеходная дорожка у станции «Ростокино» Ярославского направления МЖД. Как пишет интернет-издание «Открытые медиа», в состав комиссии, которая будет проверять уровень радиации у плитки, которой вымостили дорожку, войдут в том числе представители РЖД. Сообщается, что подрядчик планирует заменить эту плитку.