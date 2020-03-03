Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет В России. Для матча выбран стадион «Рубин» в Казани. Удачным решением назвал такой шаг европейской футбольной ассоциации спортивный обозреватель Василий Уткин.

Проведение Суперкубка УЕФА привлечет в Казань туристов и добавит новых красок в жизнь города, полагает Уткин.