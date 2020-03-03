На греко-турецкой границе сегодня ждут высокопоставленных чиновников Евросоюза

В последние дни в том районе обострилась обстановка. Анкара объявила, что не будет препятствовать попыткам беженцев попасть в Евросоюз. Чтобы пресечь попытки нелегальной перейти границу в минувшие выходные греческие силовики применяли слезоточивый газ и водометы.

Между тем некоторые беженцы пытаются попасть в ЕС через морскую границу Греции, рассказал «Эху» турецкий журналист из Стамбула Абдуррахман Камбуроглу.

Камбуроглу добавил, что Турция неоднократно просила Европу оказать финансовую поддержку стране из-за беженцев, но, именно в связи с очередным бездействием со стороны Евросоюза, решила открыть границы.