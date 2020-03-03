Столичные власти отчитались об усилении мер по борьбе с коронавирусом

Речь идет, в частности, о выборочном измерении температуры у пассажиров столичного метро. Так в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин. Он также подтвердил, что проверять состояние здоровья ежедневно будут и у учеников школ и детских садов. Прежние меры предосторожности, добавил градоначальник, сохраняются и в аэропортах. Департамент образования Москвы, в свою очередь, ранее выдал предписание отменить массовые и выездные мероприятия в школах, а также занятия в бассейнах. Впрочем, ведомство не уточняет, связано ли это с распространением нового коронавируса.

Накануне оперативный штаб по борьбе с болезнью объявил о ее выявлении у россиянина, вернувшегося в середине февраля из Италии. Речь идет о сотруднике РФС Давиде Берове, у которого, как уверяют чиновники, болезнь протекает в легкой форме. Сам он, к слову, в своем инстаграме ранее пожаловался на то, что ему до сих пор не выдали документы, подтверждающие у него коронавирус. Также, по его словам, точный диагноз до сих пор не знает и главврач 1-й инфекционной больницы, куда его госпитализировали.

Ранее власти говорили, что коронавирус на территории России был выявлен только у двух граждан Китая, которых уже выписали из больниц.