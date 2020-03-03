Госдума получила от президента Владимира Путина его проект поправок в Конституцию. Документ стал итогом встреч главы государства с различными слоями общества, сказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Володин рассказал, что президент, в частности, внести в Конституцию положения о браке и упоминание о боге. Всего документ с предложениями президента занимает 24 страницы.