В США сегодня может определиться явный фаворит предвыборной гонки за звание кандидата на пост президента от демократов

Сразу в нескольких штатах пройдут первичные выборы – так называемый Супервторник.

Первичные выборы и партийные собрания пройдут в 14 штатах и одной заморской территории США — Американском Самоа. В ходе них определится примерно треть делегатов съезда, на котором в июле выберут единого кандидата от демократов в президенты. Супервторник пройдёт сегодня и в самых крупных штатах — Калифорнии и Техасе. От них на съезд поедет почти 650 делегатов. Из двух десятков претендентов от демократов на высший пост осталось только шесть политиков. Основную борьбу поведут сенатор от Вермонта Берни Сандерс и бывший вице-президент США при Бараке Обаме Джо Байден. Первый выиграл праймериз в штатах Нью-Гемпшир и Невада, а вот в Южной Каролине с большим перевесом победил Байден. Накануне супервторника у Байдена уже есть 48 мандатов, у Сандерса 56. Он согласно опросам лидирует среди кандидатов-демократов. Пока неясно сможет ли с ними конкурировать бывший мэр Нью-йорка, бизнесмен Майкл Блумберг. Он сегодня только вступит в гонку. Отмечу, что из неё выбыл успешно начавший её Пит Буттиджич, в прошлом мэр города в штате Индиана.

Супервторник актуален только для демократов, поскольку кандидат от республиканцев уже известен — это действующий президент Дональд Трамп.