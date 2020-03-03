Исполком МОК планирует обсудить подготовку в Олимпиаде в Токио

На встрече, которая пройдет сегодня и завтра в штаб-квартире организации в Лозанне, речь пойдет в том числе и о вспышке коронавируса. Планируется проанализировать возникшие риски. Ранее организаторы Олимпиады и другие спортивные функционеры несколько раз объявляли, что пока вопросы переноса или отмены мероприятия они не обсуждали.
2020-03-03T05:04:00+03:00
2020-03-03T04:50:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 03 марта 2020
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