Ранее его фильм «Айка» попал в список проектов, которые не исполнили обязательства перед министерством и теперь создатель картины должен выплатить штраф. По словам главы ведомства, в подобные ситуации попадали множество режиссеров. Если министерство отменит штраф Дворцевого, это вызовет негативные отклики у тех, кто штраф уже оплатил, дала понять Любимова.
Драма «Айка» была удостоена награды Каннского кинофестиваля два года назад.
Министр культуры Ольга Любимова считает, что профессиональное сообщество должно помочь режиссеру Сергею Дворцевому
Ранее его фильм «Айка» попал в список проектов, которые не исполнили обязательства перед министерством и теперь создатель картины должен выплатить штраф. По словам главы ведомства, в подобные ситуации попадали множество режиссеров. Если министерство отменит штраф Дворцевого, это вызовет негативные отклики у тех, кто штраф уже оплатил, дала понять Любимова.