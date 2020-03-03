Министр культуры Ольга Любимова считает, что профессиональное сообщество должно помочь режиссеру Сергею Дворцевому

Ранее его фильм «Айка» попал в список проектов, которые не исполнили обязательства перед министерством и теперь создатель картины должен выплатить штраф. По словам главы ведомства, в подобные ситуации попадали множество режиссеров. Если министерство отменит штраф Дворцевого, это вызовет негативные отклики у тех, кто штраф уже оплатил, дала понять Любимова.

Драма «Айка» была удостоена награды Каннского кинофестиваля два года назад.