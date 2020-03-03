Определение брака в российской Конституции предполагается закрепить как союз мужчины и женщины

Об этом говорится в предложениях ко второму чтению законопроекта об изменениях основного закона, которые внес накануне президент Владимир Путин. Накануне Госдума завершила сбор поправок. Само чтение состоится в следующий вторник. В президентских поправках дети названы важнейшим достоянием Российской Федерации. Государство создает условия для воспитания патриотизма, гражданственности и уважения к старшим, духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития.

Путин также предложил добавить пункт о том, что Россия является правопреемником СССР на своей территории.